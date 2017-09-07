Тяжелобольная Кейт Миддлтон пропустила важное событие в жизни сына

Сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон Джордж, которому летом исполнилось четыре года, пошел в школу. Мальчик начал учиться в одном из самых элитных учебных заведений Великобритании – Thomas’s Battersea. Как отмечают западные СМИ, обучение в ней стоит 18 тысяч фунтов стерлингов в год. В ней обучаются 560 мальчиков и девочек в возрасте от четырех до 13 лет.

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На официальных аккаунтах Кенсингтонского дворца в социальных сетях Twitter и Instagram появились фотографии, как маленького Джорджа в школу ведет отец принц Уильям. У входа их встретила директор начальной школы – молодая светловолосая женщина в простом, но не лишенном элегантности розовом платье. Судя по выражению лица, Джордж не очень рад открывшейся ему перспективе и возможностям.

В столь важный для мальчика день рядом с ним не смогла присутствовать мать – герцогиня Кэтрин. Всему виной ее нездоровье. Недуг, поразивший Кейт Миддлтон, – hyperemesis gravidarum, или рвота беременных. Чаще всего это состояние не представляет опасности для организма, однако у герцогини Кембриджской диагностирована самая тяжелая его степень.

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Из-за рвоты, которая может повторяться до 25 раз в сутки, супруга принца Уильяма не в состоянии принимать пищу и даже пить. Ее вес катастрофически снижается, что влечет изменение состава крови и нарушение метаболизма. Происходит интоксикация организма. Это может привести к смерти матери или ребенка.

Лечения данного осложнения не существует. Чтобы Кейт пережила беременность, ее необходимо госпитализировать. Медики будут внутривенно кормить герцогиню и непрерывного наблюдать за ее состоянием.