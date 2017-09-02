Вот что вам нужно сделать, чтобы разбогатеть, в зависимости от вашего знака Зодиака!

Овен

Овны от природы обладают огромным энергетическим потенциалом, поэтому из всех знаков зодиака у них больше всего шансов на финансовый успех и процветание. Жизненная задача Овна — быть лидером, первопроходцем. Этим людям лучше всего подойдет работа на руководящих должностях или в собственном бизнесе. Лучше всего они реализуют себя в сфере искусства, промышленности, науки, медицины, экономики, в органах внутренних дел и в спорте. Помните о том, что если вы хотите разбогатеть, вам нужно обуздать свою прямолинейность и научиться быть дипломатом, а также попридержать свое желание бросать деньги на ветер.

Телец

Основное качество Тельца — это упорство. Они не любят новизны и плохо генерируют оригинальные идеи, но зато им отлично удается воплощать в жизнь чужие помыслы. Просто обзаведитесь мудрым и креативным деловым партнером или устройтесь в крупную и стабильную фирму. Вы можете достичь успеха в таких сферах, как фермерство, банковское дело, точные науки, гостинично-ресторанный бизнес, торговля, психология и искусство.

Близнецы

Наравне с Девами Близнецы считаются самым интеллектуальным знаком зодиака. Эти люди обладают уникальным даром впитывать в себя информацию и развивать новые навыки. Кроме того, они очень творческие люди и умеют генерировать идеи из ничего. У Близнецов талант к языкам, литературе, ораторскому искусству. Чтобы достичь успеха, им нужно научиться сосредотачиваться, быть более собранными и старательными. Разбогатеть они могут в сфере телевидения, посредничества, торговли, гуманитарных наук, туристического бизнеса, юриспруденции, педагогики и издательского дела. А еще лучше будет, если Близнецы получат несколько образований и в своей работе будут сочетать преимущества каждого из них.

Рак

Основное оружие Раков в борьбе за свое место под солнцем — их поразительная интуиция и природная скрытность. Эти люди просто чувствуют денежные места и людей, благодаря которым можно разбогатеть. Их классическая стратегия — молча выслушать человека, а потом выдать его идеи за свои, слегка видоизменив их. Ракам с трудом дается работа, которая требует точного математического расчета, зато они могут разбогатеть в сфере туризма, психологи, педагогики, дизайна и профессиях, целью которых является исследование прошлого: истории, искусстве, археологии, фольклористике.

Лев

Львы обладают огромной жизненной энергией и упорством, но если они не научатся совладать этими качествами, то становятся разрушителями. Этим людям стоит брать пример со своего тезки из мира животных, который двигается степенно, мягко и грациозно. Львы независимы, они хорошо умеют управлять другими людьми, но успеха могут достичь только в деле, которое любят всей душой. У них множество талантов, поэтому они обязательно должны реализовать хотя бы один из них, ведь на простой исполнительной должности им быстро становится скучно и тоскливо. Выбирайте профессию, в которой вы сможете полагаться только на себя — пусть это будет руководящая должность или собственный бизнес. Вам подойдет сфера промышленности, ювелирное дело, государственная и дипломатическая служба, актерство и шоу-бизнес.