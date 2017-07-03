Узнайте, что приготовил понедельник: гороскоп на 3 июля

Овен

Овнам звезды советуют не спешить в решении профессиональных вопросов. Вы склонны доверять своей интуиции, пренебрегая доводами логики и советами специалистов – плоды такой подход может принести самые невероятные! Постарайтесь усмирить свою энергию, держать бурную фантазию под контролем; поверьте, сегодня больших успехов смогут добиться спокойные и серьезные «исполнители», а не бездельничающие в ожидании вдохновения «творческие натуры».

Чрезвычайно приятным обещает быть день для влюбленных, да и вообще перемены в личной жизни будут только радовать. Высок жизненный потенциал, вы полны интересных идей, к реализации которых можно приступить немедленно.

Телец

День не самый легкий, зато вполне продуктивный. Трудности, которые придется преодолевать, позволят получить полезный опыт и навыки, которым вскоре будет найдено достойное применение. Сегодня ситуация требует от вас самостоятельных действий и решений, поэтому не стоит тратить время понапрасну, ожидая помощи от тех, кто совсем недавно обещал ее.

Сложно и неоднозначно положение в семье. Старшие родственники, руководствуясь, безусловно, благими намерениями, совершают поступки, которые кажутся вам бессмысленными, а порой и откровенно глупыми. Не спешите делиться своим мнением, если не хотите добиться обострения ситуации и довести дело до конфликта.

Близнецы

Близнецам стоит позаботиться о здоровье. День характеризуется снижением жизненного тонуса, вы можете заболеть или получить травму. Настроение тоже не назовешь хорошим, и попытки улучшить его едва ли приведут к желаемому результату. Настройтесь на философский лад и старайтесь спокойно относиться к мелким неудачам, не расстраиваться, если придется изменить свои планы; благодаря поддержке близких этот непростой день удастся пережить без больших потерь.

Чрезвычайно сильно влияние позитивных тенденций в сфере финансов, сегодня можно принимать решения, касающиеся инвестиций, да и просто тратить деньги с удовольствием. Ваши подарки придутся по вкусу любимому человеку и членам семьи.

Рак

Ракам придется уделить время и силы решению имущественных и финансовых проблем. Ваши возможности ограничены, а потребности велики – постарайтесь расставить приоритеты и смириться с тем, что исполнение некоторых желаний придется отложить. В профессиональной сфере ситуация стабильна, вы получите возможность принимать самостоятельные решения, планировать свое время, организовать рабочий день так, чтобы чувствовать себя комфортно.

Желательно не оставлять без внимания домашние дела, семью, любимого человека. Поездки сложатся хорошо только в том случае, если сопровождать вас будут близкие люди. Не исключены острые дискуссии со старыми друзьями.

Лев

Львов ожидает спокойный, не слишком богатый событиями день. Инициатива должна быть умеренной; выступая с предложениями, будьте готовы к тому, что встречены они будут прохладно. Звезды советуют быть осторожнее на переговорах, не доверять новым партнерам, документы подписывать лишь после тщательного изучения и консультации со специалистами.

Эмоциональный фон стабилен, привязанности крепнут, существующие романтические отношения становятся более прочными и глубокими. К решению личных проблем вы подходите с похвальным спокойствием, руководствуясь логикой и здравым смыслом, что значительно увеличивает шансы на успех.