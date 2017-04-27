Три горячих секс-игры, которые вы захотите повторить снова и снова

1. Шляпа желаний

Основная идея этой игры заключается в том, что у вас появится возможность изучить фантазии друг друга интересным способом. Запишите каждую из своих фантазий на небольшом листе бумаги. Сложите каждый листок и положите в шляпу. Убедитесь, что вы и ваш партнер добавили одинаковое количество фантазий, пишет Soulpost.ru.

Чтобы вам было проще ориентироваться в своих желаниях, разделите фантазии на три стопки. В первой будут легкие романтичные фантазии, например, ваш парень, одетый во что-то сексуальное или занятия любовью при свечах. Следующая стопка желаний будет немного страннее. Это могут быть фантазии о сексе втроем или ласк на публике. Последняя стопка будет содержать ваши самые смелые фантазии. Разложите их в три шляпы.

Затем по очереди достаньте по одному листку из шляпы и осуществите фантазию со своим парнем. Начните с «легкой» шляпы, а затем, когда она будет полностью опустошена, перейдите на вторую шляпу, прежде чем приступить к «самой дикой» шляпе.

Существует вероятность, что вашему партнеру может не понравиться какая-либо из фантазий, предоставьте ему право вето, если ему будет некомфортно.

2. Публичный секс

Заниматься интимными вещами на публике с вашим парнем может быть очень возбуждающим, но это не обязательная секс-программа для всех, если кому-либо из партнеров неуютно.

Но, если вы не против экспериментов, вам стоит попробовать это:

Поцелуи: да, это привычно и позволительно, но поцелуи на публике по-прежнему очень эротичны. Вы можете делать это как в людных, так и в уединенных местах.

Без белья: в следующий раз, когда вы пойдете куда-нибудь со своим мужчиной забудьте надеть белье или демонстративно снимите их перед ним и скажите, что так лучше. Поверьте, он очень возбудится.

3. Дразнилка

Следующая техника — одна из лучших сексуальных игр для вашего мужчины. Фактически, это то, что вы должны попытаться включить в свои отношения, будь вам 18 или 80, чтобы сделать интимную жизнь интересной и насыщенной.

Идея состоит в том, что вы будете сексуально дразнить мужчину весь день. Это могут быть похотливые сообщения в соцсети о предвкушении жаркого вечера или, если вы вместе на публике, наклониться к нему и сказать: «Почему мы здесь, а не в постели? Я никогда не чувствовала себя настолько возбужденной». Когда вы окажетесь наедине, ваш парень уже не будет таким сдержанным и спокойным.