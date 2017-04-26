Нюша рассказала о зарплатах и взятках на «Голосе»

Нюша скрывает от журналистов сумму своего гонорара, но можно догадаться, что артистка не бедствует.

Когда репортеры поинтересовались у певицы, сколько она получает за сидение в красном кресле жюри, она рассмеялась и отмахнулась от этой темы. "Думаю, не будем обсуждать цифры. Все детали мы согласовываем заранее. Поскольку мой график расписан на полгода вперед, надо просто обсудить детали и работать так, чтобы не навредить друг другу", – аккуратно ответила Нюша.

Артистка является самым молодым судьей за все девять сезонов проекта – пять взрослых и четыре детских. Исполнительница заверила, что она выбирает участников шоу, слушая сердце, поблажек не допускает и взяток не берет.

"Когда мы встречались на репетициях, один мальчик принес цветы, чак-чак и без задней мысли подарил мне их. Это, конечно, не взятка. Это было проявление теплых чувств, – считает Нюша. – Такие моменты говорят о хорошем воспитании и отношении".

Эти подарки никак не повлияли на решение наставницы, которая стремится всегда быть объективной. "Потом этот молодой человек выбыл из проекта. И повел себя очень достойно: подошел за кулисами, обнял и сказал, что в следующем году я обязательно должна быть в наставниках, потому что он придет снова. Вот что такое настоящий мужчина!" – цитирует артистку сайт "Телепрограмма".

В отличие от недавно оскандалившихся членов жюри проекта "Минута славы" Владимира Познера и Ренаты Литвиновой, Нюша старается максимально деликатно общаться с детьми и не травмировать их неокрепшую психику.

"Тяжелее всего было, когда мы поворачивались, после того как не выбрали ребенка. Я подбирала слова, старалась аргументировать так, чтобы ему не было обидно. Делала все, чтобы это не стало тотальной трагедией для детей", – вспоминает артистка.