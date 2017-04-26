Сегодня вас ожидает напряженный день: гороскоп на 26 апреля

Овен

Ваши возможности велики, но не безграничны – имейте это в виду, если планируете взяться за новые дела или заняться решением сложных задач. Поддержку единомышленников получить удастся, но ответственность за происходящее ляжет исключительно на ваши плечи, поэтому будьте готовы принимать важные решения, взвешивая все «за» и «против»; здравый смысл и логика не должны изменить вам.

Активная жизненная позиция привлекает к Овнам всеобщее внимание, заставляет окружающих считаться с представителями данного знака. Однако не стоит злоупотреблять хорошим отношением старых и новых знакомых. Соблазн отказаться от взятых на себя обещаний велик, но вы наверняка пожалеете, если сделаете это.

Телец

День сложный, но интересный. Финансовая картина оставляет желать лучшего, однако вы вряд ли добьетесь хорошего результата, если попытаетесь изменить ситуацию с помощью сомнительных сделок или афер. В ваших силах сократить расходы, избежать напрасных трат – поверьте, этого будет вполне достаточно для того, чтобы почувствовать себя уверенно. В поездках следует проявлять осторожность, поскольку велик риск недоразумений, ситуаций, из-за которых вам придется коренным образом менять свои планы.

Прекрасны взаимоотношения в семье, общение с близкими поднимает вам настроение, вселяет оптимизм. День хорош и с романтической точки зрения, но в данной области позитивное влияние звезд небезгранично, поэтому вам следует вести себя разумно и не совершать опрометчивых поступков под влиянием эмоций.

Близнецы

Вероятны серьезные проблемы бытового характера, не исключены проблемы с имуществом. Однако вы сможете уберечь себя от лишних волнений, если будете внимательно следить за своими вещами и не станете пренебрегать правилами техники безопасности, имея дело со сложной техникой. Появляется возможность пообщаться в неформальной обстановке с влиятельными людьми, завести полезные знакомства.

Члены семьи охотно поддержат вас в любом начинании, придут на помощь, если в этом возникнет необходимость, поделятся интересными идеями и полезными соображениями. Но имейте в виду, что в области романтических отношений советы со стороны бесполезны – здесь вы можете полагаться исключительно на собственную интуицию и накопленный опыт.

Рак

Новое знакомство не изменит вашу жизнь в корне, но окажет на нее серьезное влияние. Однако не следует думать, что все сразу сложится наилучшим образом: вам предстоит преодолеть трудности и проявить себя с лучшей стороны. Этот день как нельзя лучше подходит для самосовершенствования, развития в себе достойных уважения качеств и приобретения полезных навыков.

Будьте сдержанны в общении с любимым человеком, не торопитесь с выводами и избегайте резких высказываний. Помните, что неспособность контролировать свои эмоции может привести к скандалу, который вряд ли пойдет на пользу отношениям. Снижение жизненного тонуса скажется, в первую очередь, на настроении. Вернуть душевное равновесие будет легче тем, кто склонен к творческой деятельности.