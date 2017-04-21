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Мамочки! Элина Борн в бронежилете патрулирует Ливан с эстонскими военными (ФОТО)

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Певица Элина Борн отправилась в Ливан, где по случаю Дня ветеранов даст концерт для эстонских военных, передает Elu24.

Элина Борн и ее ансамбль находятся в Ливане с начала этой недели. Вчера музыканты приняли участие в патруле и познакомились с миротворцами, а также устроили пробную поездку на танке Sisu AX-185.

Напомним, что 23 апреля в 19:30 на площади Вабадузе в Таллинне состоится бесплатный концерт в честь эстонских ветеранов - VeteraniRock. Главная гостья - украинская певица Руслана. Вместе с артисткой выступят: ZIGGY WILD (Эстония), хор армии США в Европе, а также рок-группа военнослужащих срочной службы Эстонии.

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