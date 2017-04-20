Обидно! Девять продуктов, от которых лучше отказаться после 30 лет

Вы можете какой-то продукт очень сильно любить, но подумайте о своем организме: у него может быть совершенно другое мнение, пишет Lifter.

Вот та девятка, которую вам стоит избегать, если вы уже отпраздновали 30-летие!

1. Протеин или энергетические батончики

Хотите верьте, хотите нет, но протеиновые напитки и энергетические батончики не снабжают вас ни белком, ни энергией. В университетские годы вы могли пропустить завтрак и зажевать голод чем попало. Но по мере взросления стоит начинать правильно питаться и употреблять полезную еду (фрукты, овощи, крупы).

Кстати, в энергетических батончиках содержится много нежелательных ингредиентов: глицерин, сорбит, белок молочной сыворотки, фруктоза, декстроза. Они могут подпортить вам здоровье.

2. Белый хлеб

Все, что сделано из рафинированной муки, – плохо. Белый хлеб содержит большое количество сахара и глюкозы, которые могут нарушить выработку организмом коллагена и многих белков, которые препятствуют раннему появлению морщин. Переключитесь на хлебобулочные изделия из цельного зерна, и у вас не будет прыгать вес. Бонус – уровень сахара в крови нормализуется.

3. Печенье

Прямо душу раздирает! Оказывается, любимое печенье – это калории и жиры. В юном возрасте организму такие вещи нипочем. А вот в 30 лет сбросить вес не так легко.

4. Попкорн из микроволновки

Любите попкорн с маслом? А ваше тело – нет. Если попкорн без ничего – это еще куда ни шло! Но вкусовые добавки и масло не нравятся вашим артериям. Не приближайтесь так близко к сердечным заболеваниям.

5. Маргарин

Заменители сливочного масла содержат трансжиры. Они вызывают сердечные заболевания, закупоривают артерии. Кроме того, трансжиры ускоряют процесс старения кожи и повышают уязвимость к ультрафиолетовому излучению.

6. Копченое мясо

Бекон, ветчина, салями и прочие колбасы лишают вашу кожу упругости. Все эти виды “мяса” напичканы нитратами и нитритами. Помимо прочего, окисляются клетки вашего организма. Это, в свою очередь, нарушает выработку коллагена и эластина.

Разве вы не можете обойтись без куска бекона или ветчины на завтрак?

7. Снэки без сахара

Покупаете батончики без сахара, но все равно набираете вес? Скорее всего, искусственные подсластители не по нраву вашей печени. Избегайте поддельного сахара: это обрадует ваши внутренние органы и вы перестанете поправляться.

8. Кофе со льдом

Это восхитительно вкусный способ утолить и потребность в кофеине, и жажду. Но кофеиносодержащие продукты – не союзники в борьбе со старением. Они пагубно влияют на качество сна, что нарушает процесс регенерации кожи во время ночного отдыха в постели.

Кроме того, откажитесь от соломинки. Потягивание напитков через нее, как полагают ученые, провоцирует появление дополнительных морщин.

9. Пиво и коктейли

Чем старше организм, тем сложнее ему перерабатывать алкоголь. Алкогольные напитки способны нарушать сон, а это, как вы уже знаете, фактор с последствиями. Помимо того, спиртное обезвоживает кожу и лишает ее эластичности.