«Больше 45 лет не дашь»: поклонники в восторге от стильного образа Аллы Пугачевой

В Сети нередко восхищаются стильными образами, которые Алла Пугачева демонстрирует на красных дорожках. Самые экстравагантные из них, как правило, собирают рекордное количество «лайков» в соцсетях. И это неудивительно, постройневшая Примадонна в последнее время выглядит блестяще в весьма смелых для ее возраста нарядах, пишет Woman.

Накануне Алла вместе с Максимом Галкиным провела вечер с близкими подругами, адвокатом Идой Достман и бизнесвумен Алиной Редель. Юрист опубликовала совместное фото с Примадонной в своем микроблоге. Пугачева позировала в светлом брючном костюме, блузке с цветочным принтом и стильных серебристых кедах.

Стильный образ Примадонны не оставил интернет-пользователей равнодушными.