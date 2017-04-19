Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЕвровидениеЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

«Больше 45 лет не дашь»: поклонники в восторге от стильного образа Аллы Пугачевой

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik

В последнее время фанаты 68-летней Аллы Пугачевой все чаще удивляются тому, как молодо она выглядит, и какие интересные образы придумывает для нее стилист. На днях Примадонна побывала в гостях у своих друзей, которые опубликовали фото с певицей в соцсетях.

В Сети нередко восхищаются стильными образами, которые Алла Пугачева демонстрирует на красных дорожках. Самые экстравагантные из них, как правило, собирают рекордное количество «лайков» в соцсетях. И это неудивительно, постройневшая Примадонна в последнее время выглядит блестяще в весьма смелых для ее возраста нарядах, пишет Woman.

Накануне Алла вместе с Максимом Галкиным провела вечер с близкими подругами, адвокатом Идой Достман и бизнесвумен Алиной Редель. Юрист опубликовала совместное фото с Примадонной в своем микроблоге. Пугачева позировала в светлом брючном костюме, блузке с цветочным принтом и стильных серебристых кедах.

Стильный образ Примадонны не оставил интернет-пользователей равнодушными.

A post shared by idadostman (@idadostman) on

Наверх