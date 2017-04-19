Жена Караченцова рассказала о подозрении на рак у актера

Чрезвычайные ситуации продолжают происходить в жизни Николая Караченцова, несмотря на то, что артист давно уже ведет уединенный образ жизни. На сей раз медики обнаружили затемнение в легком. По словам супруги артиста, они очень переживали.

"Вначале сдавали анализы в Москве, потом уехали в Германию обследоваться. К счастью, раковых клеток не нашли, никакой опухоли не обнаружили. Когда мне позвонили из немецкой клиники и сказали, что с Колей все в порядке, я закричала от счастья. Это была такая радость и ощущение победы! А ночью плакала и благодарила Господа за милость, которую он для нас сделал. Бог помогает нам в самых сложных ситуациях. "Я у тебя есть всегда, перестань плакать", – успокаивал меня Коля", – цитирует Людмилу Поргину "Комсомольская правда".

Оказалось, у Караченцова протекал затянувшийся воспалительный процесс. Сейчас артист принимает антибиотики. Майские праздники Поргина и Караченцов проведут в Болгарии, где будут дышать морским воздухом и заниматься физиотерапией. Несмотря на проблемы, супруги смотрят на будущее с оптимизмом.

"У меня ощущение, что мы только что родились и смотрим на мир с удивлением. Я испытываю такое же острое чувство жизни, какое было, когда 27 февраля после аварии нас вытащили из машины, и я увидела, что все живы. Начинаешь ценить каждый прожитый день", – призналась Поргина.