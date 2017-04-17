ВИДЕО: дочь Виктории Ладынской пригласила к маме на работу
17 апреля 2017 г., 13:44
22 апреля Рийгикогу проводит день открытых дверей. В рекламном ролике этого события снялась член Рийгикогу Виктория Ладынская и ее маленькая дочка.
В ролике очаровательная шестилетняя девчушка бегает по пустому залу эстонского парламента, а потом рассказывает о работе своей мамы на камеру – по-детски, так мило и так искренне!
«Моя мама работает в Рийгикогу, в розовом доме. Там есть такие люди, которые могут выбирать, что плохо, что хорошо», – говорит девочка.