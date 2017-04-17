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Валентина на легендарном «субарике»: водители BMW - козлы (видео)

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ФОТО: Youtube / Kabra TV

Это видео недавно вновь начало распространяться в социальных сетях, несмотря на то, что сделано оно было в начале этого года. Вам мы его еще не показывали, поэтому самое время после длинных выходных немножечко развлечься на рабочем месте.

На странице канала Kabra TV в YouTube это видео собрало уже почти 10 тысяч просмотров. Валентина дает короткое, но интересное интервью на тему водителей BMW.

«Очень много козлов на BMW. Наводнили город Таллинн. По-моему с головой у них проблемы», - сказала Валентина.

Смотрите видео ЗДЕСЬ!

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