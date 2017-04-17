Валентина на легендарном «субарике»: водители BMW - козлы (видео)
17 апреля 2017 г., 11:49
Это видео недавно вновь начало распространяться в социальных сетях, несмотря на то, что сделано оно было в начале этого года. Вам мы его еще не показывали, поэтому самое время после длинных выходных немножечко развлечься на рабочем месте.
На странице канала Kabra TV в YouTube это видео собрало уже почти 10 тысяч просмотров. Валентина дает короткое, но интересное интервью на тему водителей BMW.
«Очень много козлов на BMW. Наводнили город Таллинн. По-моему с головой у них проблемы», - сказала Валентина.
Смотрите видео ЗДЕСЬ!