Валентина на легендарном «субарике»: водители BMW - козлы (видео)

На странице канала Kabra TV в YouTube это видео собрало уже почти 10 тысяч просмотров. Валентина дает короткое, но интересное интервью на тему водителей BMW.

«Очень много козлов на BMW. Наводнили город Таллинн. По-моему с головой у них проблемы», - сказала Валентина.

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