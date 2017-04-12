Видео: обозленный муж залил машину жены бетоном. Угадайте – за что?
12 апреля 2017 г., 18:16
В Санкт-Петербурге обозленный муж залил машину жены бетоном. Он просто подогнал бетономешалку и полностью залил салон слоем бетона.
По его словам, это произошло из-за того, что жена не посоветовавшись с ним поучаствовала в акции магазина "Верный" и сменила фамилию. Что теперь будут делать с этой машиной – неизвестно. По словам очевидцев, она так и продолжает стоять на улице. Ниже вы можете посмотреть видео того, как всё происходило, пишет Likeni.info.