Видео: обозленный муж залил машину жены бетоном. Угадайте – за что?

По его словам, это произошло из-за того, что жена не посоветовавшись с ним поучаствовала в акции магазина "Верный" и сменила фамилию. Что теперь будут делать с этой машиной – неизвестно. По словам очевидцев, она так и продолжает стоять на улице. Ниже вы можете посмотреть видео того, как всё происходило, пишет Likeni.info.