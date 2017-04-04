Популярный британский дуэт станет гостем Õllesummer

Этим летом, 7 июля, дуэт HURTS снова выступит на фестивале Õllesummer .

Британский синти-поп-дуэт HURTS стал известен широкой публике благодаря своей песне Wonderful Life, молниеносно разлетевшейся по миру благодаря каналу YouTube. Большого успеха достигли и следующие синглы коллектива, и когда в 2010 году HURTS выпустили свой дебютный альбом Happiness, то он мгновенно поднялся на верхние строчки хит-парадов. Можно казать, что с самого 2009 года коллектив лишь поднимается вверх по лестнице музыкальной карьеры и пока не собирается поворачивать назад.

Организаторы фестиваля очень довольны, ведь коллектив все же нашел время для Эстонии в своем плотном графике. Хотя для обеих сторон это будет вторая радостная встреча – в 2014 году на Õllesummer уже проходил концерт HURTS, и это был успех, который, несомненно, повторится и эти летом. Участники коллектива даже заявили, что эстонская публика для их музыки – самая подходящая! На разогреве у HURTS выступит местный дуэт Púr Múdd, исполняющий электронную музыку.

К настоящему моменту у HURTS вышло уже три студийных альбома: Happiness, Exile и Surrender – все они побывали на вершинах хит-парадов. Начиная с 2010 года, когда дуэт впервые попал в Чарт альбомов Соединенного Королевства, продано уже более 1,2 миллиона альбомов группы и более 3 миллионов синглов. На концерты группы продано более четверти миллиона билетов. Люди, приближенные к музыкальной индустрии намекают, что грядущим летом следует ждать нового альбома, поэтому у нас есть надежда на новые радио-хиты.

HURTS сотрудничают со многими всемирно известными музыкантами. Сингл Devotion, вошедший в первый альбом, они исполнили австралийской певицей Кайли Миноуг, в композиции «Help» со второго альбома парням аккомпанировал на пианино сам сэр Элтон Джон. Свое видение песням Тео и Адама дал и музыкальный продюсер Келвин Харрис.

В среду, 5 июля, на Õllesummer Festival выступят британские рокеры KASABIAN, которые после выхода в апреле их нового альбома, собираются быть хедлайнерами на известных летних фестивалях, а совсем недавно выпустили танцевальный сингл You’re in Love with a Psycho. В четверг, 6 июля, мы ждем в гости российскую «Рианну» – певицу Ёлку.

Помимо зарубежных звезд, на сценах фестиваля, которых будет целых восемь, выступит большинство известных эстонских артистов. 24-й по счету фестиваль Õllesummer будет проходить с 5 по 8 июля на Таллиннском певческом поле, и стоимость дневного билета в предварительной продаже составляет 20 евро, стоимость билета на все дни фестиваля – 45 евро.