Российский режиссер попала в реанимацию после избиения в Париже

По словам Елены, на нее набросился мужчина европейской внешности. Злоумышленник начал жестоко избивать Сурину, после чего скрылся с места происшествия.

Елена провела несколько дней в реанимации в тяжелом состоянии. У нее диагностированы многочисленные травмы, и она почти ослепла. В ближайшем будущем Сурина намерена посетить полицейский участок, чтобы дать показания.

«Я возвращалась домой после работы. Я живу в 14-м районе, это очень спокойный район. Как только я повернула на свою улочку и прошла десять шагов, на меня налетел мужчина… Было видно, что он спортсмен. Он ударил меня поставленным ударом. Я упала на бордюр, ударилась головой, начала кричать со всей силы от адской боли, которую я пережила… Через какое-то время меня окружили люди. Мое лицо превратилось в кровавое месиво, все переломано… Это просто ужасно, как меня изуродовали: у меня переломан нос, скулы, рассечена бровь, сотрясение мозга. Один глаз отек, я им ничего не вижу», – рассказала Елена корреспондентам.

По словам режиссера, она не знает, что стало причиной столь агрессивного поведения неизвестного мужчины. Тем не менее Сурина не исключает вероятности, что нападение было подстроено.

Пользователи социальных сетей незамедлительно отреагировали на произошедшее. «Умоляем вас, поддержите эту девушку, равнодушие зашкаливает! Просим вам помолиться за нее. Елена – молодой режиссер, писатель, общественный деятель и очень красивый человек! Кошмар, что с ней сделали», – писали россияне, которые проживают в Париже. Они также охарактеризовали нападение на Сурину как «зверское».

Отметим, что Елена Сурина занимается продвижением российской культуры во Франции. Кроме того, девушка известна как режиссер-документалист: Елена сняла ряд короткометражных картин. Одна из самых известных работ Суриной – фильм «Мим без грима».

В ходе беседы с корреспондентами Елена также сообщила о том, что на нее нападали и раньше. Предыдущий инцидент имел место два года назад. «Я не знаю, что происходит здесь, в центре Европы. Такая неоправданная жестокость», – цитирует Сурину РЕН ТВ.