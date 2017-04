Вы поделились этим видео в соцсетях: крупнейший порносайт мира напугал пользователей Сети

Посетителям сайта показывали баннер, на котором говорилось, что они успешно поделились просмотренным видео в своих аккаунтах в социальных сетях, пишет Говорит Москва.

Как указывалось на всплывающем окне, PornHub теперь автоматически публикует просмотренные ролики в Facebook и Twitter.

Интернет-издание «Медуза» приводит реакцию пользователей на эту шутку. Один написал: «Когда этот баннер выскочил на экране, моей первой мыслью было – слава богу, это было не такое грязное видео, какие я смотрю обычно». Другой пользователь отметил, что «первоапрельские шутки от PornHub опасны для жизни».

I almost had a heart attack... @Pornhub can't be doing that. My nut is no joke. pic.twitter.com/h2Snnvz6lQ