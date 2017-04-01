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Вы поделились этим видео в соцсетях: крупнейший порносайт мира напугал пользователей Сети

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ФОТО: Danny Gys/

Крупнейший порносайт мира решил разыграть своих пользователей в честь всемирного Дня дурака.

Посетителям сайта показывали баннер, на котором говорилось, что они успешно поделились просмотренным видео в своих аккаунтах в социальных сетях, пишет Говорит Москва.

Как указывалось на всплывающем окне, PornHub теперь автоматически публикует просмотренные ролики в Facebook и Twitter.

Интернет-издание «Медуза» приводит реакцию пользователей на эту шутку. Один написал: «Когда этот баннер выскочил на экране, моей первой мыслью было – слава богу, это было не такое грязное видео, какие я смотрю обычно». Другой пользователь отметил, что  «первоапрельские шутки от PornHub опасны для жизни».

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