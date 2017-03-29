Собака загрызла хозяина во время съемок фильма

Непосредственно перед трагедией 41-летний британец беседовал с журналистами телеканала Би-би-си, снимавшими документальный фильм. По неизвестным причинам стаффордширский бультерьер внезапно бросился на хозяина, сообщает Daily Mail.

Пострадавший был срочно госпитализирован, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Согласно заключению экспертов, смерть наступила в результате гиповолемического шока и повреждений дыхательных путей.

Репортеры подтвердили факт трагедии, однако отказались сообщать подробности до завершения расследования. Животное отправлено в приют, сотрудники которого решают, стоит его усыплять.

В полиции подчеркнули, что стаффордширский бультерьер не относится к опасным собакам (питбультерьер, японский мастиф, аргентинский дог и фила бразильеро), содержание которых запрещено законом. Эта порода является одной из самых любимых у британцев, отмечает издание.

Стаффордширский бультерьер – собака-компаньон, считается неагрессивной и преданной хозяину. Предположительно, порода была выведена в Великобритании в XVII веке в результате скрещивания бульдога с английским терьером.