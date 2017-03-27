Если вам важно ваше здоровье, выбросьте эти десять вещей немедленно!

Многие химические вещества кажутся безопасными, хотя на самом деле таковыми не являются, и вам даже не придет в голову вспомнить о них, когда начнутся проблемы со здоровьем. Многие предметы обихода, ставшие «стандартом» современной жизни, могут нанести непоправимый ущерб вашему организму, пишет Lifter.

Перечислить их все нет никакой возможности, поэтому ограничимся десятью пунктами: это самые распространtнные причины большинства хронических болезней.

1. Сахарозаменители.

Искусственные заменители сахара (аспартам, сукралоза, сахарин) обманом вынуждают организм накапливать жиры и тем самым повышают риск диабета, поэтому лучше выбросить их на помойку.

То же самое касается любых продуктов и напитков с искусственными подсластителями, вроде лимонада. Сахарозаменители не только ухудшают инсулиночувствительность и способствуют набору веса, но и вызывают тяжелые заболевания. Кроме того, сахарозаменители способны вызывать кишечный дисбактериоз и непереносимость глюкозы у вполне здоровых людей.

2. Пластмассовые бутылки и лотки для продуктов.

От пластмассовых баклажек и контейнеров необходимо избавиться, чтобы меньше контактировать с химическими веществами, разрушающими эндокринную систему, как то: бисфенол А, бисфенол S и фталаты.

Эндокринная система управляет настроением, ростом и развитием, функцией тканей, метаболизмом, а также половой функцией и репродуктивными процессами. Вещества, разрушающие эндокринную систему, могут способствовать возникновению множества проблем со здоровьем.

3. Посуда с антипригарным покрытием.

Следующий шаг к здоровью — выкиньте всю непригораемую посуду и замените ее керамической или стеклянной. Антипригарное покрытие содержит перфтороктановую кислоту (ПФОК), которая была признана «вероятным» канцерогеном в независимом научном исследовании.

ПФОК — это химическое соединение на основе фтора, который и обеспечивает антипригарные свойства. Проблема в том, что при нагревании фтор испаряется в воздух, где убивает мелких птиц и наносит вред вашему здоровью. Керамическая и стеклянная посуда не содержит токсичного фтора и выполняет все те же функции.

4. Освежители воздуха.

Освежители воздуха часто содержат 2,5-дихлорфенол (2,5-ДХФ), метаболит 1,4-дихлорбензола, который учёные связывают с преждевременным половым созреванием и другими нарушениями, включая рак. Фталаты, разрушающие эндокринную систему, также часто содержатся в освежителях воздуха.

Если вам мешают неприятные запахи, лучше разобраться с их источником, чем пытаться перебить их химическими аэрозолями. Откройте окна и двери, проветрите помещение — это никогда не помешает ни дома, ни на работе. Если вы хотите чувствовать какой-то аромат, остановитесь на высококачественных эфирных маслах, которые ещё и полезны для здоровья и самочувствия.

5. Антибактериальные моющие средства и мыла.

Регулярная дезинфекция тела и окружающей среды в конечном итоге принесёт вам больше вреда, чем пользы. Это не только способствует развитию устойчивых к медицинским препаратам бактерий, но и наносит прямой ущерб здоровью (особенно детскому).

К примеру, распространённое антибактериальное вещество триклозан воздействует на гормональный фон и может отрицательно сказываться на развитии плода у беременных.

Последствия применения триклозана включают в себя: аллергию, дисфункцию щитовидной железы, нарушение эндокринной системы, набор веса, воспалительные реакции.