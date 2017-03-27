Если вам важно ваше здоровье, выбросьте эти десять вещей немедленно!

Каждый божий день вы соприкасаетесь с огромным количеством вещей, многие из которых несут в себе риски для здоровья, накапливающиеся со временем.
Многие химические вещества кажутся безопасными, хотя на самом деле таковыми не являются, и вам даже не придет в голову вспомнить о них, когда начнутся проблемы со здоровьем. Многие предметы обихода, ставшие «стандартом» современной жизни, могут нанести непоправимый ущерб вашему организму, пишет Lifter.
Перечислить их все нет никакой возможности, поэтому ограничимся десятью пунктами: это самые распространtнные причины большинства хронических болезней.
1. Сахарозаменители.
Искусственные заменители сахара (аспартам, сукралоза, сахарин) обманом вынуждают организм накапливать жиры и тем самым повышают риск диабета, поэтому лучше выбросить их на помойку.
То же самое касается любых продуктов и напитков с искусственными подсластителями, вроде лимонада. Сахарозаменители не только ухудшают инсулиночувствительность и способствуют набору веса, но и вызывают тяжелые заболевания. Кроме того, сахарозаменители способны вызывать кишечный дисбактериоз и непереносимость глюкозы у вполне здоровых людей.
2. Пластмассовые бутылки и лотки для продуктов.
От пластмассовых баклажек и контейнеров необходимо избавиться, чтобы меньше контактировать с химическими веществами, разрушающими эндокринную систему, как то: бисфенол А, бисфенол S и фталаты.
Эндокринная система управляет настроением, ростом и развитием, функцией тканей, метаболизмом, а также половой функцией и репродуктивными процессами. Вещества, разрушающие эндокринную систему, могут способствовать возникновению множества проблем со здоровьем.
3. Посуда с антипригарным покрытием.
Следующий шаг к здоровью — выкиньте всю непригораемую посуду и замените ее керамической или стеклянной. Антипригарное покрытие содержит перфтороктановую кислоту (ПФОК), которая была признана «вероятным» канцерогеном в независимом научном исследовании.
ПФОК — это химическое соединение на основе фтора, который и обеспечивает антипригарные свойства. Проблема в том, что при нагревании фтор испаряется в воздух, где убивает мелких птиц и наносит вред вашему здоровью. Керамическая и стеклянная посуда не содержит токсичного фтора и выполняет все те же функции.
4. Освежители воздуха.
Освежители воздуха часто содержат 2,5-дихлорфенол (2,5-ДХФ), метаболит 1,4-дихлорбензола, который учёные связывают с преждевременным половым созреванием и другими нарушениями, включая рак. Фталаты, разрушающие эндокринную систему, также часто содержатся в освежителях воздуха.
Если вам мешают неприятные запахи, лучше разобраться с их источником, чем пытаться перебить их химическими аэрозолями. Откройте окна и двери, проветрите помещение — это никогда не помешает ни дома, ни на работе. Если вы хотите чувствовать какой-то аромат, остановитесь на высококачественных эфирных маслах, которые ещё и полезны для здоровья и самочувствия.
5. Антибактериальные моющие средства и мыла.
Регулярная дезинфекция тела и окружающей среды в конечном итоге принесёт вам больше вреда, чем пользы. Это не только способствует развитию устойчивых к медицинским препаратам бактерий, но и наносит прямой ущерб здоровью (особенно детскому).
К примеру, распространённое антибактериальное вещество триклозан воздействует на гормональный фон и может отрицательно сказываться на развитии плода у беременных.
Последствия применения триклозана включают в себя: аллергию, дисфункцию щитовидной железы, нарушение эндокринной системы, набор веса, воспалительные реакции.
Помимо мыла для рук и аналогичных продуктов под маркой «антибактериальные», триклозан также входит в состав таких обыденных вещей, как разделочные доски, игрушки, кремы против угрей и зубная паста «Colgate Total». От всего этого лучше отказаться.
Универсальное дезинфицирующее средство для кухни, посуды и ванной (в этих местах чаще всего заводятся микробы) — 3% раствор перекиси водорода и уксус. Исследования показали, что сочетание этих двух веществ уничтожает практически все сальмонеллы, шигеллы и кишечные палочки на сильно загрязнённых продуктах и поверхностях.
Распыляйте перекись и уксус аэрозольным баллончиком, и это будет гораздо более эффективным способом борьбы с потенциально смертельными бактериями, чем хлорсодержащие отбеливатели и все прочие химические чистящие средства.
6. Покупные чистящие средства.
Выбросив покупные чистящие средства в мусорное ведро, вы обезопасите себя от контактов с целым рядом вредных химикатов.
Абсолютно любое чистящее средство можно заменить доступными натуральными веществами. Вот всё, что вам нужно для изготовления собственных чистящих средств: пищевая сода, белый уксус, лимонный сок, перекись водорода, жидкое кастильское мыло.
Органические эфирные масла (по желанию). Некоторые масла — например, лавандовое и масло чайного дерева — обладают антибактериальными свойствами.
7. Косметика.
Косметика — скрытый источник тяжёлых металлов. В ходе недавнего экологического исследования было проанализировано 49 различных косметических средств, в т. ч. тональные кремы, маскирующие кремы, пудры, румяна, туши, карандаши для век, тени для глаз, помады и блески для губ.
Практически все изученные средства были сильно загрязнены тяжелыми металлами: 96% содержали свинец, 90% — бериллий, 61% — таллий, 51% — кадмий, 20% — мышьяк.
Если вы ежедневно пользуетесь макияжем, то в год ваш организм поглощает до 2 кг химикатов — и это еще без учета лосьона для тела, дезодоранта, шампуня, кондиционера и прочих гигиенических средств! Чтобы не гробить здоровье своими же руками, переходите на натуральные гигиеническим и косметические средства.
8. Несвежие пряности.
Приправы и пряности содержат множество разнообразных антиоксидантов, витаминов и микроэлементов и повышают питательность любого блюда. В пересчете на сырой вес приправы превосходят даже фрукты и овощи по своему антиокислительному эффекту.
Многие исследования показывают, что специи обладают уникальными лекарственными свойствами. Эти четыре пряности особенно хорошо помогают при воспалительных процессах: гвоздика, имбирь, розмарин, тимьян.
Однако свежесть имеет важнейшее значение! Если у вас полно запылившихся бутылочек и пакетиков с пряностями — смело выбрасывайте. Со временем они теряют как аромат, так и полезные свойства.
9. Электроника.
В 2011 году Всемирная организация здравоохранения обнародовала доклад, в котором признавалось, что сотовые телефоны могут вызывать рак, а радиочастотные электромагнитные поля классифицировались как «возможно канцерогенные для человека».
Известно, что электромагнитное воздействие и беспроводная связь оказывают пагубное влияние на здоровье — в частности, повышается риск рака мозга. Старайтесь как можно реже носить на себе телефон.
Как пишет журнал «Time»: «Все больше данных указывают на то, что информационная перегрузка (результат постоянного использования смарт-устройств) приводит к депрессии и тревожности. Согласно последним исследованиям, больше всего рискуют те, кто слишком привязан к своему смартфону или планшету, а также те, кто пользуется несколькими устройствами одновременно (специалисты называют это одновременным восприятием медиа-источников). Отключайтесь и убирайте все приборы в ящик хотя бы пару раз в неделю, чтобы мозг мог отдохнуть, — желательно по расписанию (скажем, по рабочим дням после 21.00, или по выходным до 12.00)».
10. Ваш стул.
Наряду с ожирением, сидение — это новое курение; оно повышает риск заболеть раком лёгких более чем на 50%. Кто бы мог подумать, что сидеть — опаснее, чем быть пассивным курильщиком?
Доказано, что положение сидя повышает риск смерти чуть ли не от всех недугов, от диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний до рака и общей смертности. Кроме того, чем меньше вы упражняетесь, тем сильнее будет вредное воздействие сидения.
Что же делать? Старайтесь стоять как можно чаще. Общее правило: если вы не вставали в течение одного часа, вы засиделись. В идеале следует вообще работать стоя, если есть такая возможность. Как минимум попытайтесь не сидеть больше 50-и минут из каждого часа.