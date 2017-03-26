В семье певицы Глюкозы произошло горе

На фотографии, опубликованной в Сети, изображена дочь певицы Лидия, на руках девочка держит своего любимца, морскую свинку Коко. Выяснилось, что недавно домашний питомец простудился и умер, что стало серьёзным потрясением для маленькой девочки. Вдобавок, Коко скончалась прямо на руках у своей юной хозяйки, пишут Argumentiru.com.

"У нас горе..... умерла морская свинка Коко. Причём, прямо на руках у Лидии. Два дня приходим в себя уже. Если честно, даже не знаю, что могло повлиять. Наверное, поэтому решила написать и поделиться с вами. Мы уже несколько дней говорим с Лидией о смерти , о потерях и о том, что не мы решаем, кому жить, а кому умирать! Это первая потеря моей малышки", - поделилась с поклонниками артистка.