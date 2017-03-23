Limon.ee и Kuldan представляют: прими участие в конкурсе «Мисс Kuldan – Весна 2017» и выиграй роскошный приз!

Самые актуальные тенденции в мире моды, звездные луки, фантастические дизайны – это все APM Monaco.

Отправляйте свою фотографию или фотографию подруги в красивом весеннем наряде на e-mail адрес: info@limon.ee, в ТЕМЕ письма укажите ключевое слово Kuldan, а в тексте письма напишите ваше имя, фамилию и номер телефона.

/ APM Monaco Instagram, Facebook

Фотографии (без имен контактных данных участниц) будут опубликованы на странице Limon.ee и в нашей группе Facebook. Уже первого апреля жюри Limon.ee и Kuldan определят победительницу среди трех участниц, набравших больше всего лайков.

Голосование в Facebook продлится в период с 29 марта до 31 марта (включительно).

Возрастных ограничений нет.

/ APM Monaco Instagram, Facebook

Выигрывай украшение мечты на весну от бренда, который обожает успешная и стильная Виктория Боня и другие звезды, а так же почетную ленту «МИСС KULDAN - ВЕСНА 2017» и букет цветов от FleuR Royale by Peter Boeijkens (Rotermanni 5).

Главный приз: серьги от бренда APM Monaco (серьги представлены на фото).

Удачи и блистательной весны! Limon.ee и Kuldan.