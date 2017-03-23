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Желаете Койту Тооме и Лауре успехов на «Евровидении-2017»? Посмотрите их официальный клип, который увидела Европа

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Койт Тооме и Лаура Пыльдвере | ФОТО: Promopilt

Эстонские артисты активно готовятся в «Евровидению-2017». И, несмотря на скромные прогнозы букмекеров, мы готовы поддержать наших любимых Койта Тооме и Лауру с композицией «Верона». Желаем успехов!

Несколько дней назад появилась правильная версия песни, которая, согласно правилам музыкального конкурса, должна длиться не более трех минут. Где-то пришлось что-то сократить. Но так сразу и не понять.

Слушайте песню и смотрите клип! Поделитесь этой новостью, если болеете за Эстонию на «Евровидении-2017».

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