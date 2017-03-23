Желаете Койту Тооме и Лауре успехов на «Евровидении-2017»? Посмотрите их официальный клип, который увидела Европа
23. март 2017 10:29
Эстонские артисты активно готовятся в «Евровидению-2017». И, несмотря на скромные прогнозы букмекеров, мы готовы поддержать наших любимых Койта Тооме и Лауру с композицией «Верона». Желаем успехов!
Несколько дней назад появилась правильная версия песни, которая, согласно правилам музыкального конкурса, должна длиться не более трех минут. Где-то пришлось что-то сократить. Но так сразу и не понять.
Слушайте песню и смотрите клип! Поделитесь этой новостью, если болеете за Эстонию на «Евровидении-2017».