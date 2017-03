Робби Уильямс вызвался представлять Россию на «Евровидении»

«Я бы хотел представлять Россию на "Евровидении" — я так просто это сейчас заявляю, а мой менеджер уже схватился за голову. Давай, Россия, мы сможем победить», — призвал Уильямс, пишет Lenta.ru.

Певец отметил, что ему нравится музыкальное соревнование: «Я обожаю "Евровидение". Там все так красочно, грандиозное шоу». По его словам, он смотрел выступление российского певца Сергея Лазарева на конкурсе 2016 года и был впечатлен его номером. «Наверное Россия потратила много денег на этого парня, который сходит с экрана», — отметил Уильямс.

20 марта сообщалось, что Служба безопасности Украины подготовила документ о запрете на въезд в страну участнице «Евровидения» от России Юлии Самойловой. Окончательное решение еще не принято. Ведомство проверяет информацию о том, что певица посещала Крым в июне 2015 года. Статус Крыма как российской территории оспаривается Киевом, а деятелям культуры, посещавшим полуостров после его присоединения к России, запрещают въезд на Украину.

Самойлова является инвалидом первой группы (у нее диагностирована спинальная амиотрофия Верднига-Гоффмана), передвигается она на коляске. На «Евровидении» она собиралась выступать с композицией Flame Is Burning.

Робби Уильямс ― британский певец, автор песен и актер. С 1990 по 1995 и с 2009 по 2012 годы он являлся участником поп-коллектива Take That. В сентябре 2016-го он выпустил клип на композицию Party Like A Russian («Веселись как русский») о богатом русском, который приуменьшает благосостояние нации, строит собственную космическую станцию и никогда не улыбается.

«Евровидение-2017» состоится в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал пройдет 13 мая.