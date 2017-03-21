Эксперимент в центре Таллинна: как реагируют люди, если с ними заговорит незнакомка

Работница эстонского телевидения Хетлин без микрофона подходила к людям, улыбаясь, здоровалась с ними и заводила непринужденный разговор. Оператор снимал все происходящее издалека. Хотя большинство людей даже не догадывалось, что они стали героями журналистского эксперимента, они не только здоровались с Кятлин, но и начинали рассказывать незнакомке о своем настроении, своих планах на день…

На самом деле, репортер Kanal 2 вышла здороваться на улицы не просто так. Дело в том, что со вчерашнего дня в Эстонии началась кампания «Скажи привет!», которая призывает жителей Эстонии с улыбкой приветствовать друг друга, дабы наша страна озарилась весенним настроением.

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