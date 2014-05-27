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Самойловой предложили «отстегнуть коляску» на «Евровидении»

Limon.ee
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"Первому каналу", отправляющему на "Евровидение" в Киев певицу-инвалида Юлию Самойлову, припомнили недавний скандал на шоу "Минута славы". Известный критик Ирина Петровская, пародируя Ренату Литвинову, в шутку предложила "отстегнуть коляску" представительнице России.

О том, что Россию на "Евровидении-2017" представит 27-летняя Юлия Самойлова, сообщили в программе "Воскресное время" на "Первом канале" 12 марта. Эффектная певица исполнит на международном смотре талантов проникновенную композицию "Flame Is Burning", пишет Dni.ru.

Эта новость буквально взорвала интернет, расколов общественность на два враждующих лагеря. Некоторые пользователи Сети резко против такого хитроумного хода, потому что считают это "давлением на жалость" и "спекуляцией". Другие уверены, что девушка-инвалид остановит агрессоров и не даст им совершить провокаций, потому что даже самые безумные активисты могут бояться бога.

Много раз в контексте "Первого канала" и темы инвалидности был упомянут недавний скандал на шоу "Минута славы". От строгого члена жюри Ренаты Литвиновой досталось танцору-инвалиду Евгению Смирнову, у которого нет одной ноги. "Я знаю, что в нашей стране трудно жить человеку-ампутанту. Наверное, это главная причина, по которой вы должны быть в проекте. Может, вам пристегнуть вторую? Она же может не так очевидно отсутствовать? Чтобы не эксплуатировать эту тему", – предложила актриса.

"Я восхищен вами абсолютно, но, как мне кажется, есть запрещенные приемы", – заявил другой не менее строгий член жюри Владимир Познер. "Когда человек выходит, как вы, без ноги, невозможно сказать нет. Нет защиты против этого, ну просто сил нет!" – сказал он, проголосовав против дальнейшего участия Евгения Смирнова и его партнерши Алены Щеневой. 

Эти слова покоробили россиян. Комментаторы в Сети буквально распяли актрису и тележурналиста. Многие знаменитости заступились за Смирнова и подвергли жесткой критике Литвинову и Познера. "Первый канал" замял скандал тем, что уволил сотрудника, отсматривавшего "Минуту славы" перед выходом в эфир и пропустившего реплики Ренаты. А судьи публично попросили прощения у оскорбленного танцора.

Однако инцидент не забылся. Когда руководство "Первого канала" решило отправить на "Евровидение" в Киев певицу-инвалида, многие удивились. Например, известная российская теле– и радиоведущая, журналист, телекритик Ирина Петровская высказалась в Facebook о сложившейся ситуации.

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