Нумерология дома: что означает номер вашей квартиры

Нумерология — это наука об энергетике чисел и о том, как они способны менять жизнь. Представления о ней можно найти в фольклоре самых разных народов. Так, во многих странах число 13 называют несчастливым. А, к примеру, в Японии беды и несчастья приносит число Четыре.

Могущество чисел, однако, не ограничивается приметами и суевериями. Благодаря нумерологическим знаниям можно высчитать нумерологическую характеристику своей квартиры. Из нее вы узнаете, чего остерегаться, и в чем, наоборот, вам будет сопутствовать удача. Ведь у каждой цифры, согласно нумерологии, есть немало положительных аспектов.

Как высчитать нумерологическое число дома по номеру квартиры

Сделать это довольно просто. Нумерология оперирует только с однозначными числами, поэтому если номер вашей квартиры — первая, вторая и так далее, вплоть до девятой, вы просто берете этот номер в качестве нумерологического числа вашего дома.

Ну а если номер квартиры сложнее, необходимо сложить цифры, которые его составляют. К примеру, номер квартиры 345. 3+4+5=12. 1+2=3. Тройка — нумерологическое число вашей квартиры.

Толкование нумерологического числа квартиры

Единица. Число начала, движения, перемен. В квартире с таким нумерологическим числом хорошо себя чувствуют активные люди, стремящиеся идти вперед. Это могут быть вечные путешественники, любители экстрима, бизнесмены, в чью жизнь прочно вошли деловые перелеты, а также просто не желающие сидеть на месте люди. Даже домоседы, перебравшись в такую квартиру, со временем все чаще испытывают желание «пройтись» и начинают удивлять окружающих: «А говорил, что ты интроверт — опять билеты присматриваешь?»

Двойка. Число два, напротив, стремиться к уединению и комфортному проживанию. Оно соединяет в себе разные начала. В такой квартире трудно ссориться, и враги могут прийти к примирению, всего лишь встретившись на территории Двойки. Такая квартира хорошо подходит тем, кто хочет свить семейное гнездышко и не пускать посторонних в свою жизнь.

Тройка. Число Три идеально подходит тем, кто связал свою жизнь с творчеством. В такой квартире уютно себя чувствуют писатели, творят художники, пишут стихи поэты. Нередко именно там собираются творческие встречи и проходят споры о будущем музыки или кинематографа. Но такая квартира принесет пользу и тем, кто никак не связывает себя с миром высоких материй. Ведь креативный подход к делу не бывает лишним и помогает взглянуть на многие проблемы с неожиданной стороны.

Четверка. Самое стабильное число. Четыре — это устойчивая конструкция (отсюда четыре угла квадрата). В такой квартире люди уверены в себе и в завтрашнем дне. Хороший вариант для желающих сделать карьеру и для тех, кто не любит рисковать, а также стремится к материальному благосостоянию.

Пятерка. Еще одна квартира для динамичных личностей, не готовых останавливаться на достигнутом. В таком доме могут жить даже авантюристы. Такие люди никогда не растеряются в неожиданной ситуации и умеют использовать даже не самые выгодные обстоятельства с пользой для себя.

Шестерка. Уютный дом для домоседов или для небольших дружеских встреч. В такой квартире хорошо встречать старость, хорошо планировать семью или растить детей. Энергетика жилья задерживает все благополучное и позитивное. Но вот в одиночестве там проживать будет трудно. Чтобы избежать апатии и грустных мыслей, необходимо время от времени приглашать в дом гостей или завести домашнее животное.

Семерка. Это число заряжает неординарностью и даже эпатажем. У артистических натур, поселившихся в подобном жилье, может даже немного «сорвать башню». Но зато скучать в такой квартире не придется. Между тем, число Семь еще и сакральное, располагающее к духовному поиску и просветлению. Просто побывав в квартире с подходящим номером, можно многое для себя прояснить.

Восьмерка. Число Восемь глобально в каждом своем проявлении — одновременно две стабильных Четверки и символ бесконечности. Эта цифра сулит большие успехи, но и падения могут быть довольно ощутимыми. Впрочем, Восьмерка помогает не отступать перед трудностями и добиваться небывалого результата. Оно также притягивает финансы и считается денежным числом.

Девятка. Соединяет в себе три Тройки. Вдохновляет на перемены и наделяет харизмой обитающих под крышей такой квартиры. Люди, что там живут, обычно активны и деятельны. Могут обрести себя в благотворительности и общественной деятельности, нередко стремятся быть в гуще событий. И даже будучи домоседами или флегматиками, в глубине души не равнодушны ко многим глобальным вещам и в силах оставить след для потомков.

Если нумерология вашего дома вызывает у вас опасения или другие негативные эмоции, не спешите расстраиваться. Энергетика жилого пространства складывается из множества факторов, не последним из которых всегда будет ваш настрой. Если концентрироваться на негативе, даже самые благоприятные нумерологические характеристики не помогут. И наоборот, если отнестись к характеристике номера вашей квартиры с вниманием, можно узнать, где лучше перестраховаться и быть внимательнее. Слабые аспекты помогут исправить талисманы фэн-шуй.