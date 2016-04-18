Какая красивая пара: вы только посмотрите, с кем вышел в свет сын Валерии

Молодые люди с удовольствием позировали фотографам. На одном из снимков Артемий обнимает девушку за талию. Для выхода в свет молодой человек выбрал черные футболку и брюки, а также стильный серый кардиган. 20-летняя красавица отлично выглядела в элегантном черном платье с открытыми плечами, черных гетрах и серебристых кроссовках.

Действительно ли сын известной певицы встречается со спортсменкой? Свет на его личную жизнь пролил продюсер Иосиф Пригожин. "Артемий и Аделина уже давно дружат, – сообщил он корреспонденту Dni.Ru. – Посмотрим, как все сложится дальше".

Примечательно, что и сама Валерия опубликовала в микроблоге фотографию с кинопремьеры. Певица запечатлена в зрительном зале, рядом с концертным агентом Алексеем Новацким, Артемием и Аделиной. Молодой человек вновь приобнимает спортсменку.

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