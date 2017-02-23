Вау! Эстонская певица Элина Борн снялась полностью обнаженной (фото)

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Снимок журнала Anne & Stiil
Финалистка конкурса Eesti Laul и одна из главных претенденток на путевку на «Евровидение» Элина Борн сбосила одежду и приняла участие в откровенной фотосессии для Anne & Stiil, пишет Elu24.
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Снимок журнала Anne & Stiil
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