Какое счастье! Рики Мартин познакомился со своим новым бойфрендом в Instagram

В ноябре прошлого года 45-летний певец сообщил, что помолвлен с художником Джваном Йосефом, которого встретил в соцсети Instagram, пишет Elu24.

«Познакомился со своим бойфрендом. Я коллекционер произведений искусства, а он – художник. Сидел в Insta, заметил одно чудесное произведение искусства. Написал его автору», - вспоминает Мартин.

«Мы переписывались где-то полгода, прежде, чем услышали голос друг друга. Говорили об искусстве, а не о чем-то сексуальном… Он раньше жил в Лондоне. Когда-то я поехал в Лондон, где мы и встретились», - вспоминает певец.

Рики Мартин, у которого двое сыновей-близнецов, очень уверен в своих нынешних отношениях.