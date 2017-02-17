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Корчевников: все в жизни пошло по-другому

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Ведущий Борис Корчевников признался, что его жизнь изменилась после одного события. Шоумен рассказал о нем в микроблоге, пишет Дни.ру.

По словам ведущего, несколько лет назад он был в Татарстане, неподалеку от древнего города Болгара и встретил там священника, отца Владимира Головина. "Он мне сказал той весной несколько слов. И все у меня встало на свои места в жизни. И пошло по-другому. Проповедей отца Владимира много в интернете. Говорит он поразительно", – поделился Борис с подписчиками микроблога.

А на днях сын того самого священника, отец Анастасий, подарил ведущему икону с изображением мученика Авраамия. Шоумен утверждает, что этот святой тоже повлиял на его жизнь. "Мученик Авраамий. Разрубили его за веру давно – в 13-ом веке. Разрубили в землях нынешнего Татарстана. В районе Булгара – тогдашней столицы Волжской Болгарии. Этот богатый и очень успешный предприниматель не был русским, принял православие и ему этого не простили...И ведь не погибни тогда за веру святой Авраамий в тех местах – не было бы там ни православия, возможно (кровь мучеников – семя христианства), ни этого храма, ни отца Владимира".

 

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Как писали Dni.Ru, недавно стало известно о том, что Корчевников уходит из передачи "Прямой эфир". Правда, в пресс-службе телеканала "Россия" пока не подтвердили эту информацию.

По слухам, ведущий принял решение покинуть передачу из-за проблем со здоровьем. Несколько лет назад ему удалили опухоль в головном мозге. Актер Никита Джигурда, в свою очередь, утверждал, что Корчевникова "попросили" после драки с ним.

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