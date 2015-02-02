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Алкоголь — враг: секс-советы от порнозвезд

Limon.ee
Limon.ee
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Даже если у тебя и так все шикарно получается, эти советы все равно не навредят. Вещают гуру секса, маститые профи, актеры, которые делают это чаще, чем ты чистишь зубы.

Джиллиан Дженсон

— Секс — не просто половой акт. Это деятельность, которая тренирует наши тела и мозги. Поэтому очень важно заниматься сексом долго и основательно, пишет Mport.ua.

Разумеется, есть пары, которые делают это быстро. Понимаю и поддерживаю. Но выбираю длительный секс.

Лично я получаю оргазм только после длительного акта и с партнером, который изучил меня всю и полностью, и знает, где, что да как. А это возможно только после длительных актов прелюбодеяния.

Джессика Дрейк

— Твой оргазм — на твоей же совести. Изучи свое тело и узнай, что, где и как именно тебя заводит. И не стесняйся говорить об этом партнеру. Если промолчишь, то останешься без оргазма. И вина в этом будет только твоя.

Райан Дриллер

— Делай вид, будто она тут королева. И что тебя интересует секс потому, что только с его помощью ты сможешь довести ее до оргазма. Женщина за это гарантированно в долгу не останется.

Таша Рейн

— Занимаешься сексом? Чтобы получить удовольствие, ты должен быть здесь и сейчас. Ты полностью должен отдаваться делу. Летаешь в облаках? Твой секс бесполезен. И да: алкоголь — враг хорошего секса.

Мэделин Блю

— Прелюдия должна быть длительной. Только так с партнером можно сблизиться и настроиться на одну волну.

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