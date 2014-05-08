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Всегда просите сделать копию чека при покупке бытовой техники! Вот почему это так важно1

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Бывало ли у вас такое, что вы решили «подбить» расходы в конце месяца, достали аккуратно сложенные чеки и калькулятор и вдруг заметили, что текст и цифры на чеках едва читаемы?

Оказывается, большинство современных кассовых аппаратов «печатает» чеки на так называемой термобумаге, которая вместо чернил использует тепло, передает Маркетиум.

Под воздействием высокой температуры требуемый текст проявляется на бумаге. Удобно для владельца кассового аппарата! Никаких чернил, никаких картриджей, которые требуют постоянной заправки. Зато какое неудобство для потребителя: ведь текст спустя время полностью исчезает с бумаги, или чек, наоборот, чернеет, что даже не разберешь написанное. Усугубляет ситуацию свет, а также климат в помещении, где хранятся чеки.

Но даже если вы будете хранить свои чеки в темном прохладном месте, в закрытой папке, в хорошо проветриваемом помещении, спустя 3–5 месяцев от текста может остаться ни следа!

Как же быть?

Ведь многие магазины предоставляют тот или иной товар с гарантией на год, два, а то и три. А как воспользоваться гарантией, если на чеке ничего не видно?

На самом деле, налоговики и бухгалтеры рекомендуют одно – копировать. Копируйте все чеки сразу после покупки. А еще лучше, если вы попросите сделать ксерокопию чека прямо в месте приобретения товара, прикрепите оригинал чека к копии и попросите продавца поставить печать и подпись с пометкой «Копия верна». Тогда вы можете быть спокойны за свои права.

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