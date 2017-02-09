Svetlana KarabutЭдгар ГергельСабина АскероваЭдгар ЭгиптеИлона КалдреПавел ГлобаБожена Рынска

Певец Эмин напугал видом без одежды

Limon.ee
Limon.ee
/
/
:

Покрытый волосами певец похож, по мнению поклонников, на олимпийского мишку. Но им это нравится.

37-летний музыкант и предприниматель Эмин Агаларов регулярно сообщает поклонникам о своей жизни посредством публикаций в социальных сетях. Спуск с горы на лыжах, поход с друзьями в баню, велосипедные прогулки – артисту есть, чем похвастаться.

Казалось, его поклонников трудно удивить. Однако фотография стоящего в бассейне Эмина произвела фурор. Поклонники принялись обсуждать покрытое волосами тело настоящего кавказского мужчины. "Мишка", "Волосач", "Пушистый", "Олимпийский медвежонок", – такими определениями поклонники награждают артиста.

Но нашлись и такие, кто не оценил Эмина без одежды. "Похож на волосатого паука, аж испугалась", "Почему вам депиляцию не сделали?", – пишут подписчики страницы Агаларова. Сам он столь откровенным снимком всего лишь хотел привлечь внимание к музыкальному фестивалю, который летом пройдет на его родине в Баку. 

 

Подготовка к @zharafest July 2017 ☀️ @ticketbox.az

Фото опубликовано eminofficial (@eminofficial)

Письмо редакторуРаспечатать статью
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАжизньодеждапевец
смотрите сами!
эксклюзив на limon.ee!
галерея
СМОТРИ!
Смотри!
СМОТРИ!
Спешите!
Смотри!
розыгрыш!
смотри!
Пришли новостьПришли фото
Хроника
16:44
Выиграй ВИП-БИЛЕТЫ! Любимая вечеринка «Танцевальный рай» везет в Таллинн горячих викингов!
16:30
Солист группы «Дискотека Авария» долгое время скрывал рак
16:26
Танцору группы «Винтаж» и Аниты Цой отрезали ногу после съемки
16:18
Вы старший брат или младшая сестра? Как порядок рождения влияет на вашу личную жизнь
15:56
Певец Эмин напугал видом без одежды
15:33
Умирающая от онкологии певица обратилась к Владимиру Путину (1)
15:26
Ольга Бузова показала свою необразованность
15:09
Стало известно, за что штрафуют участников скандального проекта «Дом-2»
14:54
Видео: у Малышевой на передаче сдали нервы
14:32
Какая красота! Организатор вечеринки «Танцевальный рай» Герт Лаасме сказочно отдыхает в Таиланде (фото)
14:10
Неожиданный поворот в деле Шепелева и Корчевникова
13:52
Иосиф Кобзон госпитализирован (1)
13:30
Детдомовец из Кохтла-Нымме взорвал шоу «Ты - супер!» на НТВ! Певица Ёлка призывает голосовать за него! (видео)
13:12
Смотри: Мадонна показала первое фото с усыновленными близнецами
12:55
Что говорит о человеке день его рождения? У меня все в точку!
12:49
97% людей варят рис неправильно! Из-за этого в нем остается мышьяк!
12:46
Учительницу пения арестовали за акробатику без нижнего белья перед детьми
12:32
Вау! 35-летняя супермодель Адриана Лима пришла на вечеринку в прозрачном наряде
12:15
Российская Барби с телом культуриста сводит мир с ума (фото)
12:03
Эдгарда Запашного прооперировали в Германии (2)
Все новости
KrasotkaЦеликом
Мать усадила сына в тележку в магазине… наутро он чуть не умер

Мать усадила сына в тележку в магазине… наутро он чуть не умер (1)

Шансы забеременеть напрямую зависят от типа работы женщины, говорят врачи

Шансы забеременеть напрямую зависят от типа работы женщины, говорят врачи

Диетические напитки, из-за которых мы поправляемся

Диетические напитки, из-за которых мы поправляемся

16:32
Как выглядеть стройнее: пять правил от стилиста (видео)
16:16
Как выбрать свадебное платье по типу фигуры
15:55
Пять вредных пищевых привычек, которые отражаются на лице
15:11
Десять советов, как одеться стильно этой весной
ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!
КУДА ПОЙТИ? СКОРО
КУДА ПОЙТИ? НЕ СКОРО
ЭКСКЛЮЗИВ НА LIMON.EE
Самые читаемые
Детдомовец из Кохтла-Нымме взорвал шоу «Ты - супер!» на НТВ! Певица Ёлка призывает голосовать за него! (видео)
Умирающая от онкологии певица обратилась к Владимиру Путину(1)
Фото: незваный гость в столичном Мустамяэ вызовет улыбку у любого
Неожиданный поворот в деле Шепелева и Корчевникова
97% людей варят рис неправильно! Из-за этого в нем остается мышьяк!
Топ комментариев
Видео: этот парнишка из Финляндии выбран гомосексуалистом года(9)
Подловившую Трампа у туалета Тимошенко высмеяли в социальных сетях(5)
Мужчина подвергся атаке 700 гомосексуалистов. И вот почему!(4)
«Евровидение» в Киеве оказалось под угрозой(4)
Отличная услуга! Уборщица без трусиков наведет порядок у вас дома (галерея) (3)
CмотриЦеликом
Дерзкие и гламурные: фильм «На пятьдесят оттенков темнее» впечатлил эстонских знаменитостей (галерея)

Дерзкие и гламурные: фильм «На пятьдесят оттенков темнее» впечатлил эстонских знаменитостей (галерея)

Вышел трейлер нового фильма со Шварценеггером в роли отца-мстителя Калоева из России

Вышел трейлер нового фильма со Шварценеггером в роли отца-мстителя Калоева из России

Галерея: смотрите, какие очаровательные балерины удивляли гостей ночного клуба в Таллинне

Галерея: смотрите, какие очаровательные балерины удивляли гостей ночного клуба в Таллинне

7. фев
Мужчина за волосы удержал жену от падения с 20-метровой высоты
Архив
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
актрисабузовавидеогороскопдональд трампдочьевровидениежизньзвездазвездыздоровьезнак зодиакаинтиммужчинаольга бузовапевецпевицапоклонникираксекссмертьсмотриталлиннтрампфотоэстония
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees