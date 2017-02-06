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Видео: этот парнишка из Финляндии выбран гомосексуалистом года1

Limon.ee
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Благодаря своей ориентации, 16-летний Тууре Боэлиус стал настоящей интернет-звездой. Кстати, премию вручила парнишке епископ Хельсинки – Ирья Аскола.

В прошлый четверг Театр «Савой» провел очередной конкурс, где был избран «Гей года», передает Iltasanomat.fi.

Королем геев был признан 16-летний пользователь YouTube Тууре Боэлиус. Молодой человек играет в городском театре Тома в Турку, в Финляндии, в группе молодых музыкантов.

Страна выиграла, Тууре Боэлиус ликует и выкладывает фото в Instagram. «Теперь вы можете даже назвать меня Сэр гей года! Супер большое спасибо всем проголосовавшим!» – обрадовался победитель в Сети.

Тууре Боэлиус публично раскрыл свою сексуальную ориентацию в ноябре 2016 года. В то время он опубликовал видео в YouTube. «В этом видео я хочу сказать вам откровенно, что я гей. Mне больше не придется ничего скрывать. Я не вижу причин, почему я должен скрывать свое естество», – говорит теперь уже титулованный Тууре Боэлиус.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАгомосексуалистпареньфинляндия
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