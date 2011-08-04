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Игоря Крутого прооперировали в США

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Из-за проблем со здоровьем Игорь Крутой не смог сняться для передачи. Как выяснили журналисты, известному композитору сделали операцию в США.

Буквально накануне старта съемок передачи "Ты – супер" Игорь Крутой отменил свое участие в проекте (аналог программы "Голос. Дети"). Журналисты выяснили, что причиной оказались проблемы со здоровьем у 62-летнего композитора. Более того, в Лос-Анджелесе ему была проведена операция, компетентно сообщает Life.ru.

В пресс-службе канала рассказали: "За неделю до премьеры в составе судей у нас произошли изменения. В силу личных обстоятельств Игорь Крутой станет ментором конкурсантов только на следующем этапе".

Как утверждает официальный представитель Игоря Крутого, встреча с врачами была у композитора запланирована давно. "Я знаю, что он на лечении, я с ним разговаривал, знаю что ничего страшного нет. Ему надо сделать какие-то процедуры", – сообщил представитель композитора.

Отметим, что в США у Крутого есть свои апартаменты. Говорят, что за квадратные метры композитор заплатил 48 миллионов миллионов долларов. Жилье находится на 12-м этаже культового небоскреба Plaza в двух шагах от Центрального парка Нью-Йорка. Об этом событии американская пресса писала на первых полосах.

В 2011 году Крутой уже был госпитализирован. Тогда композитор почувствовал себя плохо во время футбольного матча "Шахтер" – "Рома" в Донецке, куда он прилетел из Москвы. Как оказалось, в Донецк Игорь приехал уже с температурой. А когда его увозили в больницу, то градусник показывал более 38 градусов. Крутому поставили капельницу и прописали антибиотики.

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