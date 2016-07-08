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Почему на «ВИА Гру» больше не стоит

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...очередь за билетами в кассы.

На сцену одного из крупнейших концертных залов Москвы группа "ВИА Гра" должна была выйти 17 февраля, однако, к сожалению поклонников, концерт был отменён. Как стало известно российскому порталу Life.ru, расстроенных по этому поводу фанатов оказалось совсем немного, ведь билетное агентство Conсert.ru продало на шоу всего 31 билет на общую сумму около 90 тысяч рублей (около 1323 евро). К слову, организаторы концерта при рассчитанной на 3241 человека минимальной конфигурации площадки объявили стоимость билетов от 1500 до 3000 рублей. Цены за места в партере достигали 15 000 рублей (около 220 евро). 

В чём причина падения интереса к культовой женской группе, с начала нулевых покорявшей мужское население страны? Об этом российский сайт спросил экспертов шоу-бизнеса и причастных к проекту в разные годы людей.

"У девочек новая публика, которую нужно ещё наращивать. Это смелый шаг — решиться собрать Crocus, спустя три года. Не знаю, смогли бы мы сделать это за такой короткий срок. Новую "ВИА Гру" критикуют поклонники золотого состава, которых можно понять", — считает экс-солистка "ВИА Гры" Надежда Грановская-Мейхер.

Новую "ВИА Гру" Константин Меладзе собрал в 2013 году, сделав из кастинга певиц масштабное реалити-шоу "Хочу V ВИА Гру". Вместе с продюсером Аланом Бадоевым Меладзе договорился о трансляции проекта сразу на четырёх крупнейших телеканалах СНГ: белорусском ОНТ, российском НТВ, украинском 1+1 и казахстанском НТК. Тогда в новую "ВИА Гру" вошли 25-летняя Эрика Герцег, 23-летняя Миша Романова и 20-летняя Анастасия Кожевникова. В ближайшие полтора года хиты "Перемирие", "У меня появился другой", "Так сильно" и "Кислород" фигурировали в музыкальных чартах. Однако, несмотря на активный пиар в ТВ-шоу и богатое наследие коллектива, Меладзе не уберёг обновлённую группу от провальной отмены большого сольного концерта в столичном Crocus City Hall. 

"Царь-то ведь ненастоящий! Та "ВИА Гра", которая собирала залы и осталась в сердцах и памяти людей, не имеет ничего общего с этим коллективом! Это то же самое, что сейчас кто-то соберёт The Beatles", — сказал продюсер Виктор Дробыш.

Последний раз многотысячный зал в Москве "ВИА Гра" собрала в уже далёком 2011-м. Тогда на 10-летии группы в том же Crocus City Hall спели сразу несколько составов коллектива. Компанию девушкам на сцене составили Григорий Лепс и Валерий Меладзе. Большего успеха новая "ВИА Гра" с тех пор на столичных концертных площадках не добилась. Музыкальный критик Сергей Соседов объясняет происходящее исчезновением главной фишки коллектива — секса.

"Зачем было набирать новую "ВИА Гру", когда старая надоела? Всё хорошо в меру, когда это свежо, а не скучно, банально и предсказуемо. Публика пресытилась этой сексуальностью, поэтому и не покупают билеты", — считает музыкальный критик Сергей Соседов.

В продюсерском центре Константина Меладзе заявили, что причина отмены концертов вовсе не в низких продажах билетов.

"Мы решили получше подготовиться к большому концерту и перенесли его на осень — это по всем параметрам будет правильнее, к тому же в феврале будут другие крупные концерты, как Big Love Show", — сообщает пиар-менеджер VelVet Music Елизавета Феофанова.

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