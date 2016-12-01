После унизительного развода с футболистом Татьяна Буланова словно расцвела (шикарный снимок)

47-летняя Татьяна Буланова выбрала для выступления на концерте Льва Лещенко платье изумрудного цвета, а ярко-малиновый пояс подчеркнул ее стройную талию. Какое-то время артистка красилась в каштановый, но сейчас решила вернуться к прежнему блонду. Поклонники в блоге решили, что развод с Владиславом Радимовым пошел ей на пользу. Певица выглядит молодо, словно 20 лет назад. К примеру, заметить это не сложно, оценив фото, сделанное в 1997 году, пишут Argumentiru.com.

Добавим, что ходили слухи о регулярных изменах футболиста. По некоторым данным, Татьяна даже детективов нанимала, чтобы выяснить, есть ли у ее мужа любовница. А узнав про очередную измену, была в бешенстве. И подала на развод, который состоялся в ноябре прошлого года.

Фото можно посмотреть ЗДЕСЬ!