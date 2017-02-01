Видео: уфологи нашли на Марсе трехметровый скелет гуманоида

Необычное образование, похожее на скелет гигантского человека, обнаружил на склоне одного марсианского кратера виртуальный исследователь Кит Лэни. Уже много лет Кит составляет потрясающие панорамы марсианских пейзажей и занимается поиском доказательств существования разумной цивилизации на Красной планете, пишет Planet Today.

Уфолог представил впечатляющую панораму, составленную из снимков, сделанных марсоходом Curiosity 14 октября 2016 года. Марсоход в тот день следовал мимо горного хребта с множеством аномальных скальных обломков. На одном из склонов исследователь обнаружил скелет высокого трехметрового существа, похожего на человека.

Занесенная марсианским песком необычная структура имеет две ноги, длинный позвоночник и округлые кости грудной клетки. Вполне возможно, что хрупкие кости рук и череп исчезли или могли разрушиться со временем.

Сам Кит Лэни в аннотации к своей панораме обращает внимание на её дальний правый угол, где можно увидеть «солдата», а точнее большую статую головы, которая торчит из-под обломков насыпи. Вполне возможно, что эти фигуры каким-то образом связаны между собой.