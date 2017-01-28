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Галерея: обеспеченные и гламурные эстонцы сбежались на концерт Тыниса Мяги за едой и автографами

Limon.ee
Limon.ee

20 января в ресторане Lyon торгового центра Viru в Таллинне прошло оригинальное мероприятие. Концерт-ужин с участием легендарного исполнителя Тыниса Мяги. 

Рекордное количество гостей приняло в мероприятии участие. Многие задались в этот вечер особой целью — получить автограф артиста, правда, пришлось отстоять в очереди.

Ресторан продолжает серию музыкальных ужинов, в которых раз в месяц принимают участие популярные отечественные артисты. Интересные истории из жизни рассказывал и любимые эстонцами песни пел в первом месяце этого года Тынис Мяги.

В меню входили свежие устрицы, хрустящие лягушачьи лапки, каре ягненка и многое другое.

Смотрите галерею!

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