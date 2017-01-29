Жена актера Владимира Епифанцева ушла от него из-за его постоянных истерик

Анастасия Веденская младше Епифанцева на 13 лет. Познакомились они, когда Настя поступала в театральное училище, в Владимир уже был известным актером, и был участником приемной комиссии, пишут Argumentiru.com.

В браке у них родилось двое сыновей - Гордей и Орфей. Но год назад, устав от семейной жизни с Владимиром Епифанцевым, Веденская забрала детей и съехала с его квартиры.

Веденская призналась, что ей было очень сложно жить с человеком, у которого - "то кризис среднего возраста, то психозы и истерики". Он редко может справиться с эмоциями, возможно когда-то и поднимал на нее руку.

Сам Епифанцев о разводе молчит, а на прямой вопрос журналистов заявляет, что его зрителю должно быть интереснее знать о его творчестве, а не о семейной жизни.

"Я понимаю, почему некоторые люди не в курсе, что мы уже не живем вместе. Так получилось, что мы этим летом отдыхали вместе на Сицилии", - рассказывала Анастасия.