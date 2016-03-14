Первые признаки инсульта: если с вами происходит это, то действовать нужно немедленно!

Причины могут быть совершенно разные: недостаточное кровоснабжение одного из участков мозга, эмболия или тромбоз, связанные с заболеваниями крови, сосудов, сердца, пишет ТакПросто!

Каковы первые признаки инсульта, просто необходимо знать каждому, чтобы успеть распознать беду и как можно быстрее оказать врачебную помощь. Ведь на счету каждая минута!

Первые признаки инсульта:

Внезапная беспричинная головная боль.

Появление слабости в мышцах и/или онемение половины или части тела (лицо, нога, рука).

Нарушение зрения, возможно двоение в глазах.

Несвязная речь.

Внезапная потеря равновесия, часто сочетается с тошнотой и потерей сознания.

Если ты заметил вышеперечисленные признаки — бей тревогу и действуй немедленно!

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ИНСУЛЬТЕ

Необходимо сразу же вызвать бригаду скорой помощи — при инсульте как можно быстрее нужна помощь профессионалов. Убедись, может ли больной дышать! Если ты обнаружил нарушение дыхания — освободи дыхательные пути, уложив больного на бок и очистив полость рта. Перемести больного в более удобное положение. Это можно и нужно сделать. Популярное мнение, что больного с инсультом нельзя передвигать — это миф! Если есть возможность, обязательно измерь артериальное давление и запиши показатели. Очень важно понять, как давно произошел инсульт. Попробуй узнать, когда последний раз больной находился без признаков острого состояния. Нельзя давать больному воду или еду. Это лишь усугубит состояние. Ни в коем случае нельзя давать какие-либо медикаменты! Снижать артериальное давление тоже не стоит. Повышенное давление в первые часы инсульта — норма, связанная с адаптацией головного мозга.

И помни, что в первые 3 часа от начала инсульта больному может быть проведена экстренная терапия — тромболизис. При этом внутривенно вводят препарат, растворяющий сгусток крови, который блокировал мозговую артерию. Тем самым устраняют либо значительно уменьшают мозговые нарушения.

Обязательно запомни эти признаки и поделись информацией с друзьями, чтобы беда не застала их врасплох!