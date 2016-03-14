Первые признаки инсульта: если с вами происходит это, то действовать нужно немедленно!

Причины могут быть совершенно разные: недостаточное кровоснабжение одного из участков мозга, эмболия или тромбоз, связанные с заболеваниями крови, сосудов, сердца, пишет ТакПросто!
Каковы первые признаки инсульта, просто необходимо знать каждому, чтобы успеть распознать беду и как можно быстрее оказать врачебную помощь. Ведь на счету каждая минута!
Первые признаки инсульта:
- Внезапная беспричинная головная боль.
- Появление слабости в мышцах и/или онемение половины или части тела (лицо, нога, рука).
- Нарушение зрения, возможно двоение в глазах.
- Несвязная речь.
- Внезапная потеря равновесия, часто сочетается с тошнотой и потерей сознания.
Если ты заметил вышеперечисленные признаки — бей тревогу и действуй немедленно!
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ИНСУЛЬТЕ
- Необходимо сразу же вызвать бригаду скорой помощи — при инсульте как можно быстрее нужна помощь профессионалов.
- Убедись, может ли больной дышать! Если ты обнаружил нарушение дыхания — освободи дыхательные пути, уложив больного на бок и очистив полость рта.
- Перемести больного в более удобное положение. Это можно и нужно сделать. Популярное мнение, что больного с инсультом нельзя передвигать — это миф!
- Если есть возможность, обязательно измерь артериальное давление и запиши показатели.
- Очень важно понять, как давно произошел инсульт. Попробуй узнать, когда последний раз больной находился без признаков острого состояния.
- Нельзя давать больному воду или еду. Это лишь усугубит состояние.
- Ни в коем случае нельзя давать какие-либо медикаменты!
- Снижать артериальное давление тоже не стоит. Повышенное давление в первые часы инсульта — норма, связанная с адаптацией головного мозга.
И помни, что в первые 3 часа от начала инсульта больному может быть проведена экстренная терапия — тромболизис. При этом внутривенно вводят препарат, растворяющий сгусток крови, который блокировал мозговую артерию. Тем самым устраняют либо значительно уменьшают мозговые нарушения.
Обязательно запомни эти признаки и поделись информацией с друзьями, чтобы беда не застала их врасплох!