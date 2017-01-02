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Спутавшие Рынскую с Брыльской телезрители завалили жалобами «Первый канал»1

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Стало известно, что в канун Нового года телезрители потребовали «Первый канал» убрать из эфира фильм с Барбарой Брыльской «Ирония судьбы, или С легким паром!», перепутав актрису с журналисткой Боженой Рынской. Об этом телеканалу «360» сообщил источник на «Первом».

По его словам, в редакцию телеканала стало поступать огромное количество писем с требованием снять с эфира главный новогодний фильм страны, так как в нем играет та, кто цинично отозвался о крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ.

Телезрители перепутали журналистку Божену Рынскую с исполняющей главную роль в фильме Барбарой Брыльской, уточнил источник.

Напомним, Божена Рынска написала в Facebook пост, в котором поблагодарила «боженьку за бонус в виде съемочной группы НТВошек». Журналисты НТВ погибли вместе с летевшими на Ту-154 артистами Ансамбля песни и пляски имени Александрова, съемочными группами Первого канала, телеканала «Звезда», Доктором Лизой и военными. Пост Рынской стал одной из самых обсуждаемых тем в российских СМИ. В интернете также появилась петиция с требованием лишить гражданства журналистку.

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