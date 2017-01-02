Как начать 2017 год: советы известных астрологов и экстрасенсов

Все известные астрологи и экстрасенсы утверждают, что после новогодней ночи и вплоть до Рождества можно повлиять на ход событий. Это время является энергетически мощным, а потому наиболее благоприятным для загадывания желаний. Также нужно помнить, что ваши мечты должны быть озвучены в определенной форме.

Следуя простым правилам по формулировке целей, вы намного быстрее достигнете желаемого успеха и изобилия.

Как начать 2017 год: советы от Василисы Володиной

Год Огненного Петуха практически каждому принесет многочисленные перемены как в бизнесе, так и в личной жизни. Поэтому, если вы всегда испытывали страх перед чем-то новым, в начале года нужно морально подготовить себя к изменениям. Чтобы справиться со своими страхами, используйте проверенные народные советы.

Придать себе уверенности и настроиться на лучшее помогут фигурки Петуха, которые являются покровителями этого года. Подобные вещицы можно зарядить в новогоднюю ночь или Рождество.

Достаточно подержать их в руках и попросить о помощи в нужные моменты. Также хорошо помогают дыхательные практики и йога, во время которых приходит не только спокойствие, но и знание, как действовать дальше.

Рекомендации Павла Глобы на удачное начало года Петуха

Всем известный астролог также говорит о предстоящих изменениях и у каждого в отдельности, и в мире в целом. Если брать во внимание вашу Судьбу, то в начале года следует составить четкий план желаний и целей, пусть даже он будет не до конца продуман. Но примерные шаги вы должны себе обязательно наметить.

Вселенная не сможет вам помочь, если не поймет, чего именно вы хотите.

После составления списка желаний подумайте, какие ваши поступки или действия тормозили достижение целей, и по возможности измените поведение. Помогут в этом рекомендации на 2017 год для каждого знака Зодиака. Изучите эту информацию внимательно и учитывайте это во время реализации своих планов.

Удачное начало нового года, по мнению Натальи Правдиной

Наталья Правдина обращает внимание на то, что 2017 год станет вторым годом, в котором покровительствует стихия Огня. А это значит, что всех ожидают сюрпризы, неожиданности и испытания.

Если вы будете уверены в себе и не поддадитесь негативным мыслям, то Огненный Петух встанет на вашу сторону и защитит от всех неприятностей. Больше всего в новом году повезет тем, кому покровительствует данная стихия.

Новый 2017 год будет полон возможностей и изобилия. Используйте любой шанс, который вам предоставится. Только так вы получите желаемое и добьетесь успеха.