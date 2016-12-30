Фото: Екатерина Варнава шокировала новым образом

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фото с одной из праздничных вечеринок. Катя предстала в образе волшебницы Малифисенты. Подписчики не забывали оставлять под снимками желанные лайки, пишет Neformat.co.ua.
Смотрите фото ЗДЕСЬ!
Телеведущая, актриса и юмористка Екатерина Варнава поделилась с подписчиками новыми фото.
На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фото с одной из праздничных вечеринок. Катя предстала в образе волшебницы Малифисенты. Подписчики не забывали оставлять под снимками желанные лайки, пишет Neformat.co.ua.
Смотрите фото ЗДЕСЬ!
ЭКСКЛЮЗИВ!
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С наступающим!
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