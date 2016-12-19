Шепелев написал о варварских методах лечения Жанны Фриске

В частности, в одной из глав он рассказывает о том, какими варварскими методами лечили Жанну уже после того, как ее перевезли в родительский дом.

«Бесконечные семейные склоки. Ругань. Мат. Нервы расшатаны у всех. Меня обвиняют в неправильно выбранном лечении и бездействии. И совсем безумным: «Ты хочешь ее смерти!» «Вам есть что предложить взамен?» – спрашиваю. – Было что предложить? Где вы были в течение этих двух лет? Ответа нет. Лишь ор, отвратительные истерики и плач», — пишет Шепелев.

По словам телеведущего, его жизнь превратилась в ад и, в конце концов, под напором родственников Дмитрий самоустранился, отошел в сторону, когда понял, что лечение не помогает, а родные Жанны больше не доверяют ему.

Все, что оставалось делать – это сидеть и ждать. «Из этого кошмара выхода было два — выздоровление Жанны или ее смерть».- говорит Дмитрий. А тем временем семья спасала певицу своими силами. «Они хватались за любые предложения лекарей и экстрасенсов. Препараты назначались по телефону.

В доме появился народный целитель. Провинциальный дед, заверивший, что за несколько недель поставит больную на ноги. Читал молитвы, поил настоями трав. С молчаливого согласия родных добавлял туда ртуть. Я молился об одном, чтобы она ничего не чувствовала и не понимала», — пишет Шепелев.