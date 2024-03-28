Сестра обвиняемой, которая бросила новорожденного ребенка в Сууре-Ляхтру: она клялась, что никого не убивала

В программе Pealtnägija на канале ETV родственники женщины, подозреваемой в том, что она бросила найденного младенца в Сууре-Ляхтру, рассказали, что они внезапно оказались соучастниками происшествия, о котором, по их словам, ничего не знали. «Моя сестра всегда была эмпатичной, доброжелательной, она заботится о других», – говорит сестра подозреваемой. Членам семьи трудно поверить, что предприимчивая дочь семьи способна на такой шокирующий поступок, пишет Elu24.