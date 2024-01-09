Дженнифер Лопес ответила на вопрос, почему у Бена Аффлека вечно грустное лицо

Певица и актриса спокойно и даже мило заявила Entertainment Tonight, что у Бена все в порядке, поводов для беспокойства нет. И вообще, мол, она не понимает, что все так напряглись. «Бен чувствует себя хорошо. Вам не нужно беспокоиться о Бене, позвольте мне просто сказать вам - он счастлив. Он здесь, он номинирован. Я вообще не понимаю, чего люди так напрягаются», - высказалась на животрепещущую тему Джей Ло.

Несмотря на то что Бен вроде как счастлив в браке и демонстрирует это буквально на каждой красной дорожке то страстным поцелуем, то влюбленным взглядом, поклонники считают, что жизнь звездной пары не безоблачна. Ведь папарацци все чаще удается застать супругов не в лучшем расположении духа. И главным образом это касается Бена, который уже несколько месяцев частенько ходит то с грустным, то с недовольным лицом.

К слову, с отгремевшего «Золотого глобуса» есть снимок, на котором Бен просто сияет рядом с женой. Почаще бы так!

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