ИХ ЧЕТЫРЕ! ⟩ Самые нервные и истеричные знаки Зодиака

Отметим для начала, что определение «нервный человек» не означает «негативный», ведь далеко не всегда такие люди обладают отрицательной аурой. Однако истерят они больше других - это факт.

Рак

Кто бы мог подумать, что примерных мужей и жен астрологи назовут типичными «истеричками». На первый взгляд, представители этого знака очень спокойные и рассудительные, однако на самом деле - далеки от такой характеристики.

Раки постоянно переживают за работу, за дела, но не всегда показывают это. Они не говорят, а делают, поэтому их переживания и стрессы малозаметны для окружающих.

В периоды «обострений» Раков лучше не трогать, потому что они могут быть очень вспыльчивыми и грубыми.

Астрологи до сих пор не понимают, как эти люди совмещают несовместимое: в одну минуту они не могут найти себе места, а в следующие пять минут уже улыбаются и смеются.

Лев

Если вы хотите найти того, кто лучше остальных скрывает свою нервную натуру, то обратитесь ко Льву.

Любой представитель этого знака Зодиака знает, как сдержать свою злобу или негодование, чтобы потом наедине с самим собой выплеснуть это наружу.

Львы не желают терять свою репутацию, поэтому не станут выходить на открытый конфликт, показывать всем свои слезы или грубость.