Гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря для всех знаков Зодиака

Близнецы

У Близнецов наблюдается спад в любовной сфере. Можно всерьез рассориться с партнером, «организовать» мощный скандал или вовсе прекратить отношения. Масла в огонь могут подливать и третьи лица, которые любят вмешиваться и распускать сплетни. Однако вашего внимания может добиваться какой-то человек, быть может, даже ваш бывший. Хорошенько подумайте, что это значит и нужно ли вам это.

Рак

Пока многих штормит, Раков эта тенденция мало задевает. И если вы сами не решите окунуться в проблемы и конфликты окружающих, неприятности обойдут вас стороной. Сконцентрируйтесь на работе и карьере – именно там у вас сейчас есть возможность достичь значительных успехов

Лев

Катастрофической неделю не назовешь – но умеренно благоприятна. Однако нужно учитывать, что на работе могут ожидать заметные трудности, которые способны привести к вашему конфликту с руководством. Только не хлопайте сразу дверью – подобные вопросы следует решать конструктивно, а не рубить сплеча.

Дева

Разум рациональных Дев словно затуманен. Вы можете принимать неверные решения, делать неправильные выводы, совершать нелогичные поступки. К тому же вы обуреваемы мрачными мыслями и настроение у вас так себе. Поверьте, чтобы быть счастливыми, необязательно все контролировать. Порой достаточно просто позаботиться о себе.

Весы