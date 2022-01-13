Эстонский эксперт взывает к любви: занимайтесь сексом и экономьте на отоплении

По словам Кати Маюри, во время секса выделяется тепловая энергия, поэтому радиатор в комнате можно не включать на полную мощность: «Учитывая это, вечером можно поддерживать температуру в комнате на несколько градусов ниже. Кроме того, за время секса продолжительностью от 20 до 30 минут пара расходует на двоих в среднем 170 калорий, что также хорошо для похудения».

«Секс — одно из лучших и наиболее естественных средств защиты от свирепствующих сегодня вирусов. Медицински доказано, что половой акт укрепляет иммунную систему — например, у людей, занимающихся сексом два раза в неделю, уровень антител, являющихся первой ступенью защиты, был в слюне на 30 процентов выше, чем у тех, кто не занимался сексом. Кроме того, секс снижает кровяное давление и уменьшает вероятность развития сердечных заболеваний, а также улучшает сон», — сказала девушка.