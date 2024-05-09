РЕПОРТАЖ Смотрите, как на площади Вабадузе отмечают День Европы: «Мы же патриоты все-таки!»

Людей на площади Вабадузе собралось огромное количество, и здесь не только местные жители, но и туристы с разных уголков мира. Кто-то целенаправленно шел отмечать День Европы, а кто-то пришел на звуки музыки.

Элина призналась, что о Дне Европы она узнала только сегодня и на концерт пришла за компанию с подругой. «А я тут только из-за исполнителей», - говорит Кристина, которая приехала на концерт ради Томми Кэша.