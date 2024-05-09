Сегодня, 9 мая, по случаю Дня Европы на площади Вабадузе прошел концерт «Наша Европа. Наш НАТО», на котором выступили популярные эстонские исполнители: Томми Кэш, Bedwetters, nublu и Gameboy Tetris. Портал Limon.ee отправился в самую гущу событий, чтобы пообщаться с пришедшими на концерт жителями Эстонии. Смотрите видео!
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РЕПОРТАЖ ⟩ Смотрите, как на площади Вабадузе отмечают День Европы: «Мы же патриоты все-таки!»
Людей на площади Вабадузе собралось огромное количество, и здесь не только местные жители, но и туристы с разных уголков мира. Кто-то целенаправленно шел отмечать День Европы, а кто-то пришел на звуки музыки.