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РЕПОРТАЖ Смотрите, как на площади Вабадузе отмечают День Европы: «Мы же патриоты все-таки!»

Седа Дунгурова Мартин Педая
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Репортаж со Дня Европы.
Репортаж со Дня Европы. Фото: Martin Pedaja

Сегодня, 9 мая, по случаю Дня Европы на площади Вабадузе прошел концерт «Наша Европа. Наш НАТО», на котором выступили популярные эстонские исполнители: Томми Кэш, Bedwetters, nublu и Gameboy Tetris. Портал Limon.ee отправился в самую гущу событий, чтобы пообщаться с пришедшими на концерт жителями Эстонии. Смотрите видео!

Людей на площади Вабадузе собралось огромное количество, и здесь не только местные жители, но и туристы с разных уголков мира. Кто-то целенаправленно шел отмечать День Европы, а кто-то пришел на звуки музыки.

Элина призналась, что о Дне Европы она узнала только сегодня и на концерт пришла за компанию с подругой. «А я тут только из-за исполнителей», - говорит Кристина, которая приехала на концерт ради Томми Кэша.

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